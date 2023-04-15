Сегодня в Одессу доставят Благодатный огонь: где его получить

15 августа в Одессу доставят Благодатный огонь из Гроба Господня в Иерусалиме.

Об этом сообщили в Одесской епархии Православной церкви Украины.

В сообщении сказано, что встреча Благодатного Огня состоится сегодня, 15 апреля 2023, в 21:30-22:00 в Свято-Успенском мужском монастыре г. Одесса по адресу пер.Монастырский, 6 (район Дачи Ковалевского).

Для получения Благодатного Огня всем желающим следует прибыть в Свято-Успенский мужской монастырь по указанному выше адресу.

Время прибытия может изменяться, поскольку все зависит от прибытия рейса из Иерусалима в Кишинев и отправления Огня в Одессу.

В епархии просят для получения подробной информации обращайться на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER,WhatsApp,Telegram +380936150820

Благодатный огонь — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос из Кувуклии огня символизирует выход из Гроба «Света истинного» то есть воскресшего Иисуса Христа. Ранее утверждалось, что огонь сходит из под сводов храма сам по себе и это называли чудом. Теперь от мифологичекой версии происхождения огня в церкви отказались отказались, делая акцент на символическом значении этого действа.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что СБУ предупреждает украинцев о возможных провокациях на Пасху.

Также мы рассказывали, как будут праздновать Воскресение Христово в храмах Одессы и области в условиях военного положения.

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