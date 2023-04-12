Сколько выходных будет в Украине на Пасху в 2023 году

В 2023 году дополнительного выходного на Пасху не будет, как не было его и год назад. Причина — в стране введено военное положение. Поэтому все дополнительные выходные отменены до его завершения.

В мирное же время, если праздничный день совпадает с выходным днем — субботой или воскресеньем, то выходной ппенеосится на сследующий день, который следует за праздничным.

Сколько выходных дней будет на Пасху в 2023 году

Напомним, что в этом, 2023 году, православные христиане в Украине будут праздновать в воскресенье 16 апреля. Поэтому, согласно требованиям КЗоТ Украины, выходной должен был быть перенесен на понедельник 17 апреля. Но из-за продолжающегося российского вторжения и действующего в стране военного положения, этого не произойдет.

Так что в 2023 году украинцы на Пасху будут только два дня — субботу 15 апреля и воскресенье 16 апреля.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, когда в этом году будут святить паски с учетом действующего комендантского часа.