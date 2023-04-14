СБУ предупреждает украинцев о возможных провокациях на Пасху (видео)

В преддверии большого праздника Пасхи, который украинцы второй год подряд будут отмечать в условиях войны, Служба безопасности Украины (СБУ) призывает граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий из-за возможных вражеских провокаций, а также придерживаться правил безопасности во время вероятных воздушных тревог.
Соответствующее видеообращение спикера СБУ Артема Дехтяренко обнародовала сегодня пресс-служба ведомства.
В СБУ отмечают, что враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя и поэтому не оставляет попыток устроить провокации с тем чтобы расшатать наше общество изнутри. И особенное внимание рф уделяет религиозной тематике.
В этой связи правоохранители призывают украинцев быть предельно внимательными и осторожными и советуют:
- ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они не проходили;
- не поддаваться на возможные провокации или подстрекательства к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пребывать в это время в убежищах;
- без необходимости не задерживаться в храмах во время освящения пасхальной корзины;
- информировать правоохранительные органы о подозрительных предметах или личностях, которые могут устроить провокации или представлять потенциальную угрозу.
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Фото sud.ua