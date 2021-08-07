Новости Одессы и Одесской области

Раскопки мест расстрелов и вырубка елей: главные новости Одессы за пятницу, 6 августа

Раскопки мест расстрелов и вырубка елей: главные новости Одессы за пятницу, 6 августа

В пятницу, 6 августа 2021 года, «Одесская жизнь» писала о следующих знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

Поисковые работы, которые ведутся в Одессе на 6-м километре Овидиопольской дороги на месте массовых расстрелов жертв коммунистических репрессий в 1937-1939 годах, принесли первые результаты: здесь нашли останки убитых.

В Одессе сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест» варварски рубили редкие голубые ели перед зданием облгосадминистрации на проспекте Шевченко.

Дело закончилось разборками с экоактивистами и вызовом полиции

Президент Владимир Зеленский 5 августа подписал закон, который облегчит переселенцам выплаты по кредитам и займам. Кредиторы обязаны будут произвести перерасчет задолженности.

Минкульт призвал Одесскую ОГА задействовать все законные механизмы, чтобы не допустить разрушения здания бывшей типографии Фесенко. В министерстве обещают рассмотреть вопрос о придании охранного статуса историческому зданию.

Сталкеры проникли в закрытый отель на Морвокзале и напомнили, как выглядела роскошь 20 лет назад

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Редакция ПРОФИЛЬ

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