Новости Одессы и Одесской области

Вырубку огромных елей перед ОГА остановили – полиция начала расследование (видео)

Вырубку огромных елей перед ОГА остановили – полиция начала расследование (видео)

Чиновники же из области настаивают на своём – деревья аварийные, их надо спилить и высадить новые

Пока работы по распилу голубых елей, растущих перед зданием Одесской областной государственной администрации (ОГА), приостановлены.

Этого добились экологические активисты из общественной организации «Зеленый лист» во главе с Владиславом Балинским.  Они же вызвали полицию, написали заявление и добились возбуждения уголовного дела.

Эколог утверждает, что уничтоженные деревья здоровые, и опасности не представляли.

Замначальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Сергей Махотин сообщил, что ведомство начало расследование по факту вырубки голубых елей перед зданием ОГА.

Пока проходят следственные действия, оставшиеся деревья вырубать не будут.

Но областные чиновники настаивают на своей правоте, утверждая, что 10 из 24 голубых елей -аварийные.

Павел Буланович, директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА, пояснил, что ели высадили в 1984 году. Эти деревья не приспособлены к нашим климатическим условиям.

Деревья опасно наклоняются. Чтобы удержать их стволы от падения, пришлось использовать бетонные блоки, и все равно угол наклона некоторых елей достиг 30 градусов.

Чтобы избежать травм людей во время непогоды, когда деревья могут упасть, было решено их вырубить и заменить аналогичными осенью.

пенек

Ранее «Одесская жизнь» что возле здания облгосадминистрации в Одессе сносят редкие голубые ели

Фото и видео Владислава Балинского

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить