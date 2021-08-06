Вырубку огромных елей перед ОГА остановили – полиция начала расследование (видео)

Чиновники же из области настаивают на своём – деревья аварийные, их надо спилить и высадить новые

Пока работы по распилу голубых елей, растущих перед зданием Одесской областной государственной администрации (ОГА), приостановлены.

Этого добились экологические активисты из общественной организации «Зеленый лист» во главе с Владиславом Балинским. Они же вызвали полицию, написали заявление и добились возбуждения уголовного дела.

Эколог утверждает, что уничтоженные деревья здоровые, и опасности не представляли.

Замначальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Сергей Махотин сообщил, что ведомство начало расследование по факту вырубки голубых елей перед зданием ОГА.

Пока проходят следственные действия, оставшиеся деревья вырубать не будут.

Но областные чиновники настаивают на своей правоте, утверждая, что 10 из 24 голубых елей -аварийные.

Павел Буланович, директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА, пояснил, что ели высадили в 1984 году. Эти деревья не приспособлены к нашим климатическим условиям.

Деревья опасно наклоняются. Чтобы удержать их стволы от падения, пришлось использовать бетонные блоки, и все равно угол наклона некоторых елей достиг 30 градусов.

Чтобы избежать травм людей во время непогоды, когда деревья могут упасть, было решено их вырубить и заменить аналогичными осенью.

Ранее «Одесская жизнь» что возле здания облгосадминистрации в Одессе сносят редкие голубые ели

Фото и видео Владислава Балинского