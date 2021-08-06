Экоцид по-одесски: возле здания облгосадминистрации сносят редкие голубые ели (видео)

Об этом сообщает в Facebook эколог и активист, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский. Он вел репортаж с места событий.

«Акция» стартовала в четверг, 5 августа.

Как стало известно, снос деревьев ведется на основании акта департамента экологии горсовета, который установил, что ели якобы являются аварийными. Между тем, Балинский утверждает, что все деревья абсолютно здоровы и сносу не подлежат, а то, что происходит сейчас перед Одесской ОГА – не что иное, как экоцид.

В итоге Балинский остановил работу коммунальщиков и вызвал на место полицию (накануне стражи порядка здесь так и не появились).



Подробности уточняются.

Фото из Facebook Владислава Балинского