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Экоцид по-одесски: возле здания облгосадминистрации сносят редкие голубые ели (видео)

Экоцид по-одесски: возле здания облгосадминистрации сносят редкие голубые ели (видео)

В Одессе сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест» варварски вырубают редкие голубые ели перед зданием облгосадминистрации на проспекте Шевченко.

Об этом сообщает в Facebook эколог и активист, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский. Он вел репортаж с места событий.

«Акция» стартовала в четверг, 5 августа.

Как стало известно, снос деревьев ведется на основании акта департамента экологии горсовета, который установил, что ели якобы являются аварийными. Между тем, Балинский утверждает, что все деревья абсолютно здоровы и сносу не подлежат, а то, что происходит сейчас перед Одесской ОГА – не что иное, как экоцид.

В итоге Балинский остановил работу коммунальщиков и вызвал на место полицию (накануне стражи порядка здесь так и не появились).


Подробности уточняются.

Фото из Facebook Владислава Балинского

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Редакция ПРОФИЛЬ

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