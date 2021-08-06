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Раскопки на месте массовых расстрелов в Одессе принесли первые результаты – что нашли? (фото)

Раскопки на месте массовых расстрелов в Одессе принесли первые результаты – что нашли? (фото)

Поисковые работы, которые ведутся в Одессе на 6-м километре Овидиопольской дороги на месте массовых расстрелов жертв коммунистических репрессий в 1937-1939 годах, принесли первые результаты: здесь нашли первую яму с останками убитых.

Об этом сообщил одесский историк, член рабочей группы по вопросам увековечения памяти жертв коммунистических репрессий Александр Бабич.

«Первая яма с останками обнаружена в северо-западном углу. Череп, кости, обувь. Останки залегают на глубине 1,60. Обувь (калоши) 1937 года. Монеты 1935 и 1937 годов», – написал историк на своей странице в Facebook.

Бабич также рассказал, что накануне техника сняла первый слой строительного мусора. Не исключено, что кости лежат в несколько слоев.

«Ковш работает под присмотром поисковиков. Все находки нумеруются, протоколируются и складируются. Шурфы делаются с шагом в 2,5 метра. Потом отрабатываются лопатой и щупом до материка», – рассказал историк.

По его словам, вся эта работа тяжелая и объемная. Тем не менее, он полагает, что уже в этом году точные границы расположения расстрельных ям будут установлены.

Раскопки на 6 км Овидиопольской дороги2

Раскопки на 6 км Овидиопольской дороги5

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее Бабич после долгих поисков в румынских фондах нашел материалы по местам массовых расстрелов в 1937-1939 годах на 6-м километре Овидиопольской дороги.

Ранее общественников возмутило решение властей перенести находящиеся возле аэропорта гаражи на территорию возле ТЦ «6-й элемент», так как на этом месте в 30-е годы прошлого века находился «спецобъект» НКВД. На пустыре было обнаружено массовое захоронение жертв «большого террора». По оценкам историков, здесь покоятся от 5 до 20 тысяч человек.

После того, как георадарная разведка показала контуры так называемых «расстрельных ям», государственная комиссия по делам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий рекомендовала не застраивать эту территорию, пока не закончатся исследования.

Следует отметить, что на это место уже не раз совершали набеги «черные археологи».

Фото с Facebook-страницы Александра Бабича

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Редакция ПРОФИЛЬ

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