Цього разу ворог атакував саме серце Одеси – її історичний центр. Постраждали ряд будинків-пам’ятників архітектури, у тому числі готель «Брістоль», банк «Порто-франко», будівлі музею західного та східного мистецтва та філармонії…

«Одеське життя» побувало на місці вчорашньої атаки та подивилася, як виглядають зараз історичні будівлі, що поповнили сумний список одеських ран.

Вікна Одеської філармонії… Видно, що вітражі пошкоджені:

Музей західного та східного мистецтва… Не виключено, що цей будинок постраждав найменш, оскільки раніше був «зашитий» листами ДСП. Але водночас, як зауважила наша кореспондент, скло на балконі трохи постраждало:

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Але основного удару вибухова хвиля завдала по історичній будівлі одеського банку:

В Одеській ОВА опублікували зняте з дрону відео наслідків російської атаки. Його можна подивитися на Телеграм-каналі «Одеського життя»:

Ліквідація наслідків вчорашнього обстрілу тривала всю ніч, повідомили в одеській мерії, і триває нині. Працюють комунальні служби. Одесити закликають бути уважними на дорогах.

Щодо дорожнього руху, то, як переконалася наша кореспондент, вулиця Буніна для проїзду відкрита, а на Пушкінській перекрито найбільш постраждалий внаслідок атаки квартал.

І ще трохи наших фото:

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