Вчера «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях как в Одессе и области.

Авиация и дороги стали главными темами новостей Одессы 16 июля.

В аэропорту торжественно открыли новую взлетную полосу, чем точно порадовали одесситов. А вот в области авиация напугала курортников: военный вертолет пронесся буквально над головами пляжников в Грибовке.

Дорожники Одессы хвастались будущими проектами грандиозных развязок. В реальности же занимались спасением важной дороги, которая «уплыла».

Городские власти продолжают делать пешеходный центр все более пешеходным. Теперь цель не просто закрыть автомобилям проезд туда в выходные, но и не позволить стоять на улицах. Для этой цели послужат новые дорожные знаки.

Продолжают появляться все новые подробности про «автоматную свадьбу»: кто сядет, кто заплатит, а кто поедет восвояси.

И хорошая новость о Диме Свичинском: малыш наконец получил инъекцию спасительного лекарства, деньги на приобретение которого собирала вся Украина.

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