Площадь развязки составит 38 гектаров. У нее будет два уровня и 12 съездов. По масштабам будущую развязку можно сравнить с Клеверным мостом. Других подобных по масштабам в Одесской области нет.
Визуализация будущего транспортного узла «Два столба» опубликовала Служба автомобильных дорог в Одесской области.
В пояснении сказано, что проектная организация предложила несколько вариантов. Самым удобным для участников дорожного движения и выгодным экономически оказался вариант, визуализация которого опубликована.
Сейчас у Двух столбов соединяются автомобильные дороги государственного значения М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест), М-16 Одесса-Кучурган (на г.Кишинев) и М-28 Одесса – Южный (Обход г. Одессы). Из-за того, что движение стало намного интенсивнее, вырос поток большегрузного транспорта, пропускная способность нынешней развязки не соответствует современным требованиям.
Сейчас разработчики вместе с местными властями и САД в Одесской области решают вопрос землеотвода и прохождения газопровода, который попадает в зону строительства транспортной развязки.
Основные характеристики будущей развязки:
▪️ состоит из четырех двухуровневых развязок;
▪️ количество искусственных сооружений – 4;
▪️ минимальный подмостовой габарит – 5,5 м;
▪️ количество съездов – 12;
▪️ площадь проезжей части – 155 584 м²
▪️ площадь транспортной развязки – 38,4 га.
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Фото ЛАН