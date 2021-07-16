Новости Одессы и Одесской области

Два столба превратят в мегаразвязку: к ней добавят четыре петли в двух уровнях

Два столба превратят в мегаразвязку: к ней добавят четыре петли в двух уровнях

Площадь развязки составит 38 гектаров. У нее будет два уровня и 12 съездов. По масштабам будущую развязку можно сравнить с Клеверным мостом. Других подобных по масштабам в Одесской области нет.

Визуализация будущего транспортного узла «Два столба» опубликовала Служба автомобильных дорог в Одесской области.

В пояснении сказано, что проектная организация предложила несколько вариантов. Самым удобным для участников дорожного движения и выгодным экономически оказался вариант, визуализация которого опубликована.

Сейчас у Двух столбов соединяются автомобильные дороги государственного значения М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест), М-16 Одесса-Кучурган (на г.Кишинев) и М-28 Одесса – Южный (Обход г. Одессы). Из-за того, что движение стало намного интенсивнее, вырос поток большегрузного транспорта, пропускная способность нынешней развязки не соответствует современным требованиям.

Сейчас разработчики вместе с местными властями и САД в Одесской области решают вопрос землеотвода и прохождения газопровода, который попадает в зону строительства транспортной развязки.

Основные характеристики будущей развязки:

▪️ состоит из четырех двухуровневых развязок;

▪️ количество искусственных сооружений – 4;

▪️ минимальный подмостовой габарит – 5,5 м;

▪️ количество съездов – 12;

▪️ площадь проезжей части – 155 584 м²

▪️ площадь транспортной развязки – 38,4 га.

Читайте также: «Турбокольцо рулит»: одесский депутат показал, как работает круговое движение на Котовского (видео)

В Одессе появилось еще одно «турбокольцо» – где оно находится?

Фото ЛАН

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить