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Свадьба со стрельбой в Одессе: новые подробности (фото и видео)

Свадьба со стрельбой в Одессе: новые подробности (фото и видео)

Парень, разрядивший в воздух свой автомат, задержан на два месяца и находится в СИЗО. Одесский депутат Верховной Рады пообещал, что не даст спуску никому из виновных. А иностранцев, участвовавших в инциденте, депортируют.

Суд постановил взять под стражу жителя Южного, который палил из автомата в воздух во время празднования свадьбы в Фонтанке.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

22-х летнему парню предстоит провести два месяца в СИЗО. Либо же, как альтернативу, уплатить залог – 190 320 гривен.

чеченцы праздновали свадьбу

«Одесская Жизнь» ранее писала, что в ресторане «Море» группа людей праздновала свадьбу. Ради веселья они стреляли в воздух из огнестрельного оружия, перекрыли трассу Одесса-Южный и устроили там дрифт.

Всех участников веселья с нарушением закона задержала полиция. Тому, кто стрелял, грозит тюрьма за хулиганство с применением оружия (до 7 лет), дрифтеры заплатят штраф за административное нарушение.

Подозрительных  иностранцев депортируют. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

пост Артема Шевченко

А депутат Верховной Рады от Одессы Артем Дмитрук заявил в Раде, что держит ситуацию под личным контролем:

Пока не будут выявлены все участники этой ОПГ. Не только те, кто был задержан, но и кто своими действиями или бездеятельностью создали условия для такого циничного отношения к нашим традициям, законам и нормам морали. Никому не позволю так себя вести в отношении Одессы и ее жителей. Бандитского произвола в Одессе не будет.

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Фото Думской, видео Артема Дмитрука

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Редакция ПРОФИЛЬ

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