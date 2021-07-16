Трасса Одесса-Киев «уплыла»: как проехать, когда отремонтируют и в чем причина  (фото, видео)

Движение не останавливали, только закрыли две полосы. Восстановить дорожную насыпь обещают за 5 дней.

Об этом рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалко.

Он сообщил, что в начале недели произошла деформация дорожного полотна и оползень на участке дороги Одесса-Киев на 337 км. возле села Троицкое. Дорожные службы сразу приступили к ликвидации.

Сейчас обсуждаем как сделать работу полностью круглосуточной, добавить людей в смены. Дней через 4-5 ликвидация последствия оползня будет полностью завершена.

Причиной случившегося Дмитрий Рыбалко назвал то, что дорога долго капитально не ремонтировалась, хотя прошло уже два срока для этого. В основании дороги образовалось озеро. Грунт намок и возник оползень.

Дорожники сначала выкачали воду, потом вывезли мокрый грунт. Вместо него привозят сухой. Его укладывают и трамбуют. Рассматривают и другие инженерные решения: усилить основу геотекстилем или георешеткой, забетонировать подпорной стенки.

Сейчас задача не просто ликвидировать то, что обвалилось, а полностью убрать все что намокло и восстановить насыпь сухим безопасным грунтом. И потом уже дорожную часть закатать в асфальт.

– сказал руководитель службы автодорог.

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Фото и видео Службы автомобильных дорог в Одесской области