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Трасса Одесса-Киев «уплыла»: как проехать, когда отремонтируют и в чем причина  (фото, видео)

Трасса Одесса-Киев «уплыла»: как проехать, когда отремонтируют и в чем причина  (фото, видео)

Движение не останавливали, только закрыли две полосы. Восстановить дорожную насыпь обещают за 5 дней.

Об этом рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалко.

Он сообщил, что в начале недели произошла деформация дорожного полотна и оползень на участке дороги Одесса-Киев на 337 км. возле села Троицкое.  Дорожные службы сразу приступили к ликвидации.

Сейчас обсуждаем как сделать работу полностью круглосуточной, добавить людей в смены. Дней через 4-5 ликвидация последствия оползня будет полностью завершена.

Причиной случившегося Дмитрий Рыбалко назвал то, что дорога долго капитально не ремонтировалась, хотя прошло уже два срока для этого. В основании дороги образовалось озеро.  Грунт намок и возник оползень.

Дорожники сначала выкачали воду, потом вывезли мокрый грунт.  Вместо него привозят сухой. Его укладывают и трамбуют.  Рассматривают и другие инженерные решения: усилить основу геотекстилем или георешеткой, забетонировать подпорной стенки.

Сейчас задача не просто ликвидировать то, что обвалилось, а полностью убрать все что намокло и восстановить насыпь сухим безопасным грунтом.  И потом уже дорожную часть закатать в асфальт.

– сказал руководитель службы автодорог.

ремонт дороги
смещение грунта
ремонт дороги
ремонт дороги

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Фото и видео Службы автомобильных дорог в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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