Сейчас Дима Свичинский, больной спинальной мышечной атрофией (СМА), находится на лечении в США. Для его спасения была необходима инъекция самого дорого в мире лекарства – препарата «Золгенсма».

Сообщение о том, что Дима Свичинский, малыш, которому только недавно исполнилось 7 месяцев, получил долгожданный укол, появилось в Facebook-группе «Діти, ми встигнемо»:

Момент, которого ждали и к которому стремились десятки тысяч неравнодушных украинский по всему миру состоялся – Дима Свичинский получил заветный укол Zolgensma! ☺️ Это стало возможным благодаря поддержке всех вас: волонтеров, журналистов, меценатов, бизнесменов и каждого, кто внес вклад в это общее невероятный результат!

Сейчас Дима с родителями находится в детской больнице в г. Сан-Антонио (США). Он получил иньекцию и пройдет двухмесячный курс реабилитации.

В сообщении группы отмечено, что курс в этом лечебном учреждении стоит на $250 тысяч дешевле, чем вариант, если бы препарат вводили в Украине.

Также в сообщении группы, которая занимается помощью детям с СМА, содержится обращение к Минздраву Украины, где чиновников просят уделять внимание и помогать больным этим заболеванием:

В то же время, хотим напомнить Министерство здравоохранения Украины о том, что в нашем государстве остаются еще десятки семей с больными СМА, которые нуждаются в вашем внимании и помощи! Призываем вас действовать!

Дима Свичинский держит в руках коробку с долгожданным препаратом “Золгенсма”

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Фото Facebook-группы «Діти, ми встигнемо»