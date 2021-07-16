В Одесской области военный вертолет напугал курортников

Боевая машина с опознавательными знаками авиации ВМС ВС Украины пролетела буквально над головами купающихся людей на пляже в Грибовке.

Видео с присшествием появилось в одесских телеграм-каналах.

Это уже не первый инцидент с вертолетами в этом курортном сезоне.

В похожем стиле боевая машина украинских военных уже пролетала над одесским пляжем.

А совсем недавно частный вертолет буквально сдул потоками воздуха от своих винтов кемпинг отдыхающих в той же Грибовке.

Этому курортному поселку явно везет на необычные происшествия.

Фото Крылья. Все об украинской авиации; видео – Одесса как она есть