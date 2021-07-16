В центре Одессы появились новые дорожные знаки – для чего? (фото)

В пешеходном центре Одессы появились новые знаки, регламентирующие остановку и стоянку автотранспорта. Их установили сотрудники департамента транспорта Одесского горсовета на участках улиц в центре города.

Как пишет «Думская» со ссылкой на инициатор создания обновленного пешеходного центра депутат горсовета Петра Обухова, знаки 3.34 «Остановка запрещена» будут действовать в тот же период, что и запрет на въезд автотранспорта в пешеходный центр выходного дня, т.е. в субботу и воскресенье. Они позволят инспекторам штрафовать автолюбителей, которые под видом местных жителей проникают в пешеходный центр и занимают обочины променада.

Напомним, самая большая в Украине пешеходная зона в центре Одессы действует по выходным и праздничным дням с 4 июня. Режим работы – с 19:00 пятницы до 24:00 воскресенья.

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Фото: Думская