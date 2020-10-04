Пуля для бандита и босоногий рекорд: главные новости Одессы за 3 октября

Вчера, 3 октября, в Одессе и Одесской области стало известно о таких знаковых событиях.

Центризбирком отменил регистрацию нескольких кандидатов в мэры Одессы, а именно четырех Филимоновых, двух Зеленских и одного Саакашвили.

В городе Рени Одесской области накануне стреляли в местного жителя – им оказался известный криминальный авторитет.

Одесситка Екатерина Байрон установила своеобразный рекорд, пробежав 50 километров по Трассе здоровья босиком за 5 часов. Свой забег она приурочила к международному Дню ненасилия, отмечаемому ежегодно 2 октября.

Инструктор по подводному плаванию, член каяк-клуба «Одесса» Александр Кушнир вместе с единомышленниками провел экологическую акцию: выловил из Днестра пластиковые бутылки и прочий мусор, смастерил из них каяк и проплыл на нем от рукава реки до Черного моря.

В Одессе в рамках 11-го международного кинофестиваля на Потемкинской лестнице показали немой фильм ужасов «Голем: как он пришел в мир».