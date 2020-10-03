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Клоны Зеленского и Филимонова не пойдут в мэры Одессы – что изменилось?

Клоны Зеленского и Филимонова не пойдут в мэры Одессы – что изменилось?

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию нескольких кандидатов в мэры Одессы, а именно четырех Филимоновых, двух Зеленских и одного Саакашвили.

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Как сообщили в ЦИК, в комиссию поступила жалоба Одесской областной организации политической партии “Слуга народа” на действия Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

В жалобе говорилось, что теризбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра однофамильцев известных политиков, не проверив должным образом их документы.

Как выяснил ЦИК, с документами указанных кандидатов действительно есть проблемы. В частности, партии, выдвигающие этих кандидатов – “Наша Земля”, “Студенческая партия Украины”, “Цыганская партия Украины”, “Молодежь к власти”, “Зеленые”, “Блок Саакашвили” и областная организация политической партии “Стабильность и справедливость” – не внесли необходимый денежный залог, что является существенным нарушением.

В итоге Центризбирком отменил регистрацию указанных кандидатов и обязал территориальный избирком до вечера 3 октября повторно рассмотреть поданные ими документы.

Фото иллюстрационное

Ранее “Одесская жизнь” публиковала полный список кандидатов в мэры Одессы. В этом списке есть как кандидаты, готовые всерьез побороться за победу на выборах, так и те, которые, судя по всему, техническими и клонами других известных политиков и кандидатов.

Также мы писали, что на кресло мэра Одессы претендуют еще два кандидата.

Напомним, местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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