На Одесчине подстрелили «именитого» бандита (видео)

Как сообщает областное управление Нацполиции, накануне вечером в местную больницу поступил 50-летний мужчина с огнестрельным ранением. Предварительно, в него стрелял неизвестный на улице.

Сейчас в полиции устанавливают личность стрелка.

В то же время издание “Думская” сообщает, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что пострадавший — бывший таможенник и член преступной группировки Виталия Мариянчука (Бухгалтера) Виталий Варивода по кличке “Кипяток”.

Банде Бухгалтера приписывают заказные убийства главного редактора “Вечерней Одессы” Бориса Деревянко, председателя арбитражного суда Бориса Вихрова, президента компании “Бипа-Мода” Аркадия Табачника, а также соратников и друзей кандидата в мэры Одессы Эдуарда Гурвица Сергея Варламова и Игоря Свободы.

Помимо прочего, “Кипяток” замешан в нескольких резонансных похищениях. Ранее он был осужден, но был амнистирован по “закону Савченко”. Сейчас он входит в “бригаду” Олега Попеску, известного в криминальных кругах как “Олег Ренийский” и “Румын”. В начале 2000-х годов Попеску был задержан, но вскоре загадочным образом оказался на свободе и сбежал в Румынию, где проживает по сей день. Был объявлен в международный розыск и внесен в базу данных Интерпола.

В банде “Румына” “Кипяток” занимался большой войной с бессарабскими фермерами и участвовал в рейдерских захватах зерновых элеваторов.

По данным “Думской”, “авторитета” ранил из боевого пистолета человек, который подъехал на автомобиле BMW, в тот момент, когда тот выходил из спортзала. “Кипяток” получил огнестрельные ранения ноги и грудной клетки.

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