По Трассе здоровья босиком: одесситка установила беговой рекорд в День ненасилия

Как рассказала Екатерина, ее забег прошел «как по маслу», несмотря на мелкие препятствия.

“Финита! 50 км! 5 часов!.. Стёкла были, камни были, вчера дождь прошёл и слил мусор на трассу. Бессознательное все так обустроило, что мои ноги миновали препятствия сами… Прогнозированный дождь оказался солнцем”, – поделилась девушка в Facebook.

Свой забег она приурочила к международному Дню ненасилия, отмечаемому ежегодно 2 октября, в день рождения основоположницы философии ненасилия Махатмы Ганди.

“В День Ненасилия, в День Улыбок, запустить в головах сотен, а то и тысяч людей такую мысль “А что, так можно?” “Интересно, нужно попробовать”, – пояснила Екатерина.

Девушка довольна, что смогла показать многим людям, “что так можно”.

“Просто встать и сделать. Не наказывать себя алкогольной интоксикацией, никотиновыми токсинами или обжорством, а наказать себя физической нагрузкой, которая по итогу станет наградой”, – добавила она.

Ранее одесская бегунья рассказала, что решение пробежать 50 километров босиком она приняла несколько лет назад, пытаясь доказать, что “страдать можно лишь в физическом росте, но не в душевных копаниях”.

Финита! 50 км! 5 часов !

Полёт нормальный 🙂

Вот что не говори, а есть же Высшие силы, видим мы их или не видим – это… Опубликовано Катериной Байрон Пятница, 2 октября 2020 г.

Фото с Facebook-страницы Екатерины Байрон