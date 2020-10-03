Новости Одессы и Одесской области

По Трассе здоровья босиком: одесситка установила беговой рекорд в День ненасилия

По Трассе здоровья босиком: одесситка установила беговой рекорд в День ненасилия

Одесситка Екатерина Байрон вчера, 2 октября, установила своеобразный рекорд, пробежав 50 километров по Трассе здоровья босиком за 5 часов.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как рассказала Екатерина, ее забег прошел «как по маслу», несмотря на мелкие препятствия.
“Финита! 50 км! 5 часов!.. Стёкла были, камни были, вчера дождь прошёл и слил мусор на трассу. Бессознательное все так обустроило, что мои ноги миновали препятствия сами… Прогнозированный дождь оказался солнцем”, – поделилась девушка в Facebook.
Свой забег она приурочила к международному Дню ненасилия, отмечаемому ежегодно 2 октября, в день рождения основоположницы философии ненасилия Махатмы Ганди.
“В День Ненасилия, в День Улыбок, запустить в головах сотен, а то и тысяч людей такую мысль “А что, так можно?” “Интересно, нужно попробовать”, – пояснила Екатерина.
Девушка довольна, что смогла показать многим людям, “что так можно”.
“Просто встать и сделать. Не наказывать себя алкогольной интоксикацией, никотиновыми токсинами или обжорством, а наказать себя физической нагрузкой, которая по итогу станет наградой”, – добавила она.
Ранее одесская бегунья рассказала, что решение пробежать 50 километров босиком она приняла несколько лет назад, пытаясь доказать, что “страдать можно лишь в физическом росте, но не в душевных копаниях”.

Финита! 50 км! 5 часов !
Полёт нормальный 🙂
Вот что не говори, а есть же Высшие силы, видим мы их или не видим – это…

Опубликовано Катериной Байрон Пятница, 2 октября 2020 г.

Фото с Facebook-страницы Екатерины Байрон

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить