Пробки, кошки, Delfi: что произошло в Одессе в выходные

В Одессе выходные дни снова отметились автомобильными заторами.

В субботу отдыхающие массово ехали в Одессу, в воскресенье разъезжались по другим регионам. А мост через Хаджибейский лиман – на ремонте. Отсюда и пробки.

8 августа был Всемирные день кошек. В связи с этим герои Кошачьей тропы получали поздравления и подарки.

В Южный зашло судно, где половина экипажа оказалась с коронавирусом.

В Одессе в воскресенье готовились поднимать танкер Delfi.

В воскресенье тоже был праздник – День строителя. О том, кто строит Одессу – читайте в специальном материале ЗДЕСЬ.

Новости из мира шоу-бизнеса. Мonatik прокатился на яхте в Одессе.