Герои одесской Кошачьей тропы получали поздравления и подарки (фото)

«Всем мяу!», — так, оказывается, надо приветствовать друг друга в Международный день котов, то есть, 8 августа.

Об этом я узнала на экскурсии по одесской Кошачьей тропе, которую проводили скульптор, автор абсолютного большинства скульптур котов в Одессе Татьяна Штыкало и одесский гид, краевед Алена Калетинская.

Жарко, или, скорее, очень-очень жарко. Между тем, одесситы и гости города поспешили принять участие в этом необычном турне по городу, где рассказывали о котах, котов показывали, поздравляли их с профессиональным праздником и дарили им подарки.

Алена с любовью поведала о котах — одесских и неодесских. Кстати, она сделала акцент, что изначально одесские коты привольно поселялись на одесских улицах, а вовсе не в домах одесситов. И вовсю ловили «доставленных» кораблями крыс, зачастую спасая город от страшных крысиных последствий (чума и так далее).

Ну а создатель множества одесских котоскульптур Татьяна Штыкало поделилась тайнами создания своих работ — от рождения идеи до ее воплощения.

И вот как у каждого настоящего одесского усатика имеется свой характер, так и в работах нашей Танечки — ни один ее кот не похож на другого, и каждая скульптура имеет свою историю. Отметим, как историю создания, так и историю пребывания в городской среде. Котов воруют, ломают, отбирают у них «хвосты», «одежду» и иные детали. Но на то они и коты, а Татьяна Штыкало настоящий мастер: работы ею возрождаются, и в этом тоже есть своя особенная красота и даже магия.

В кошачий праздник коты Татьяны Штыкало получили подарки, сделанные руками самого скульптора. На улице жара, потому и сшила своим котам Татьяна шапочки — каждому свою.

И каждый, кто прошел в кошачий день этот жаркий кошачий путь, наблюдал, как все, оказывается, непросто: коты Татьяны Штыкало реагировали на подарок каждый по-своему. Пушинка (кошка-геймер), например, отказывалась от шапочки. «Коту в положении» (Деволановский спуск) шапочка вообще не досталась. Ибо находится это творение высоко-высоко, и до него не достать. Ну а один из троих Орущих (поющих) котов получал шапочку через окно здания, которое он украшает.

С царственным достоинством отреагировала одесская кошка (с французским характером) Софа на подарок. Она его приняла, конечно. Но будучи рекордсменом по «кошачьим костюмам», всем своим видом показала, что делает одолжение, получая презент.

Кот Морис и офисный кот Рыжик церемонию поздравления и награждения, как и положено котам в жаркий день, проспали. Васька подарку был рад, но внимание к кильке не утратил.

Ну и не могу не отметить: как рассказывают Алена и Таня, одесские коты порой с большим интересом, любопытством и немалым удивлением знакомятся с котоскульптурами.

Ну а Всемирный день кота, между тем, состоялся, и уже в самом конце путешествия по одесской Кошачьей тропе все его участники поприветствовали друг друга и прохожих, и конечно же, хвостатиков уже известным «Всем мяу!». Причем, «мяу» прозвучало громко и с удовольствием — и от полученной радости от не совсем обычного путешествия, и от близкого общения с такими разными и такими милыми котоскульптурами Татьяны Штыкало.

До новых скульптур на одесской Кошачьей тропе!..

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Автор большинства скульптур котов в Одессе Татьяна Штыкало Автор большинства скульптур котов в Одессе Татьяна Штыкало и одесский гид, краевед Алена Калетинская. Одесские коты Одесские коты Одесские коты Автор большинства скульптур котов в Одессе Татьяна Штыкало и одесский гид, краевед Алена Калетинская. Одесский гид, краевед Алена Калетинская. Одесские коты Автор большинства скульптур котов в Одессе Татьяна Штыкало и одесский гид, краевед Алена Калетинская. Одесские коты Одесские коты Одесские коты Автор большинства скульптур котов в Одессе Татьяна Штыкало и одесский гид, краевед Алена Калетинская. Одесские коты Одесские коты Одесские коты Автор большинства скульптур котов в Одессе Татьяна Штыкало и одесский гид, краевед Алена Калетинская. Автор большинства скульптур котов в Одессе Татьяна Штыкало и одесский гид, краевед Алена Калетинская.

Фото: Мария Котова