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На трасі Київ – Одеса утворився затор (відео)

На трасі Київ – Одеса утворився затор (відео)

Сьогодні, 8 серпня, від самого ранку на трасі Одеса – Київ, у напрямку Одеси, утворився декількакілометровий затор.

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Як розповів наш кореспондент з місця, після кафе-бару «Родничок» фури стоять в два ряди до КПП.

Третій ряд за 500 м до КПП також стоїть. Машин по трасі повно, від кафе «Е-95» йдуть в три ряди. Місцями деякі автівки їдуть по зустрічній смузі.

Поліція рух транспорту не регулює. У бік Києва проїзд через міст нормальний.

Як повідомлялося раніше, причиною затору є продовження ремонтних робіт на мосту через Хаджибейський лиман та наплив туристів до причорноморського узбережжя. Поліція Одеської області заздалегідь опублікувала схему об’їзду затору.

пробка на трассе Одесса - Киев

Фото, відео: Одесская жизнь

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Редакция ПРОФИЛЬ

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