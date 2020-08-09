В Южный зашло судно с зараженным коронавирусом экипажем

Об этом сообщил директор Лабораторного центра Минздрава на водном транспорте Николай Голубятников, пишет «Думская».

Сухогруз пришел из Эль-Дехейла (Египет). Экипаж состоит 22 человек.

По прибытию в Южный у нескольких моряков были признаки ОРВИ.

Всех моряков проверили на коронавирус. Диагноз подтвердился у 11-ти человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус проник и на флагман ВМС Украины «Гетьман Сагайдачный».