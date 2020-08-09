В Южный зашло судно с зараженным коронавирусом экипажем

В порт Южный (Одесская область) зашел греческий сухогруз PATRA. Половина экипажа судна оказалась зараженной коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил директор Лабораторного центра Минздрава на водном транспорте Николай Голубятников, пишет «Думская».
Сухогруз пришел из Эль-Дехейла (Египет). Экипаж состоит 22 человек.
По прибытию в Южный у нескольких моряков были признаки ОРВИ.
Всех моряков проверили на коронавирус. Диагноз подтвердился у 11-ти человек.
Ранее сообщалось, что коронавирус проник и на флагман ВМС Украины «Гетьман Сагайдачный».