«Страшно смотреть!»: ситуация на одесском проспекте Шевченко после рашистского прилета (фоторепортаж)

Одесский проспект Шевченко после рашистского прилета… Прошло уже почти половина суток… Машины «скорой», спасатели, коммунальщики, много людей… Все сейчас заняты своим делом. Это называется «ликвидирование последствий трагедии»…

Дорога перекрыта. Кто-то из перешеходов подходит к работникам, которые собирают в кучи все эти ужасные последствия «прилета», предлагает свою помощь.

Напомним, РФ атаковала Одессу четырьмя ракетами типа калибр из акватории Черного моря. Одесситы об этом теперь называют «Очередным прилетом». Между тем это стекло и «все остальное» осторожно собирается у каждого пострадавшего здания. И никто не называет все собранное «мусором»…

«Жутко смотреть!» — говорит пожилой мужчина. Потом оборачивается и смотрит на здание нашего Политеха. Добавляет: «Там же, кажется, в окнах ни одного стекла не осталось…».

Прокуратура уже начала уголовное производство по факту ночного удара по Одессе. Официально: «Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны со стороны россии по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины. В ночь на 14 июня в ходе ракетной атаки на Одессу вооруженные силы россии применили запрещенные международным правом средства и способы ведения войны. Напомним, в результате ночного обстрела три человека погибли, а еще 13 получили множественные ранения и оказались в больницах. Разрушен склад торговой сети, серьезно поврежден бизнесцентр, многоэтажные дома жилого комплекса, а также вуз, торговые объекты и находившиеся рядом автомобили. На местах «прилетов» работают прокуроры, следователи СБУ и сотрудники полиции, фиксирующие очередное военное преступление россии»…

Мария Котова

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