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Апокалипсис в Затоке: как выглядит знаменитый курорт после года российских обстрелов (видео)

Апокалипсис в Затоке: как выглядит знаменитый курорт после года российских обстрелов (видео)

Хотите знать, как выглядит апокалипсис? Тогда приезжайте в Затоку – один из наиболее популярных курортов Одесской области – и посмотрите, как он выглядит сейчас после обстрелов российскими террористами.

Впрочем, и ехать необязательно – достаточно посмотреть видео, которое опубликовал сегодня у себя в Телеграм известный украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Грустное зрелище предстает перед нами на этом видео: пустынные улицы, разрушенные дома и аквапарк, стаи бродячих собак…

«Это апокалипсис… Бесконечные собаки, ни одного человека, ни одного магазина нет», – грустно констатирует автор видео.

Напомним, за год войны Затока несколько раз становилась мишенью для ракетных ударов россиянами. После нескольких атак был разрушен мост через Днестровский лиман.

А 16 мая 2022 года удар российской ракеты разрушил базу отдыха в Затоке и ряд прилегающих домов. Тогда серьезно пострадала шестилетняя Саша Паскаль – девочка лишилась одной ноги, а ее мама получила тяжелую контузию. О ее судьбе не раз рассказывала «Одесская жизнь».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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