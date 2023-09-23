Ночью 23 сентября Одесскую область атаковали «Ониксами» – каковы последствия?

Сегодня ночью, 23 сентября 2023 года, рашистские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами «Оникс».

Об этом сообщила в эфире единого телемарафона начальница пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, две вражеских ракеты попали в рекреационную зону на открытой территории.

«Критических разрушений и травмированных нет»,

– сообщила Гуменюк.

По информации Воздушного командования «Юг», в ночь на 23 сентября российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – рф). Удары были направлены на Запорожье и Днепропетровскую область.

Силами противовоздушной обороны уничтожено 14 ударных дронов.

Как сообщалось ранее, вечером 21 сентября россияне в очередной раз атаковали ракетами Белгород-Днестровский район Одесской области. Разрушены здания баз отдыха. После попадания возник пожар.

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Фото иллюстративное