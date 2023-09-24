Новости Одессы и Одесской области

В Одессе слышны взрывы – рашисты атакуют «шахедами» и ракетами (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе слышны взрывы – рашисты атакуют «шахедами» и ракетами (ОБНОВЛЕНО)

Ночь на понедельник, 25 сентября 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области громкой – рашисты начали атаку ударными беспилотниками-«шахедами».

В области объявлена воздушная тревога. В городе слышны взрывы и гул авиации (впрочем, ее одесситам опасаться не следует – это наши «птички»).

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уже призвал в соцсетях жителей Одесчины оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и ни в коем случае не снимать работу сил противовоздушной обороны.

По информации Воздушных сил ВСУ, в направлении Одессы движется группа БпЛА типа «Shahed». Будет идти боевая работа.

«Одесса – в укрытия!», – призывают военные.

«Одесская жизнь» следит за ситуацией и будет обновлять информацию по необходимости.

В то же время призываем не верить сомнительным Телеграм-каналам: в настоящее время ракеты в нашу сторону не летят (сейчас их направление – Кривой Рог).

Тем не менее, ракетоносители в Черном море присутствуют, так что ситуация может меняться.

ОБНОВЛЕНО:

По данным мониторинговых Телеграм-каналов, на Одессу идут ракеты «Оникс» (одной из таких ракет был разрушен Преображенский собор в июле). Направление – центр города.

Периодически слышны мощные взрывы – это работает ПВО. В то же время сообщается и о прилете в городе. Подробности пока неизвестны.

Не покидайте укрытия!

ОБНОВЛЕНО 1:23:

Примерно в 1:20 прозвучал отбой воздушной тревоги. По предварительной информации, эта атака была комбинированная. Ждем официальной информации от военных.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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Luniaini
Luniaini
23 минут назад

Уууу. Русские солдаты как всегда сволочи…

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