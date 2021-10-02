Вкусно с «Одеской жизнью»: два рецепта осенних лакомств

Осенние лакомства – бананы в слоеном тесте и сахарная лепешка – отличный десерт для настоящих сладкоежек.

Бананы в слоеном тесте

ИНГРЕДИЕНТЫ: слоеное тесто – 1 упаковка, бананы – 5 шт., шоколадная паста или растопленный шоколад – 100 г, яйцо – 1 шт., корица – щепотка, сахарная пудра – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Тесто раскатать на прямоугольники средней толщины. Они должны быть шире и длиннее самих бананов на несколько сантиметров. Середину теста смазать шоколадом и выложить банан. Верх и низ запечатать тестом. По всей длине с боков сделать продолговатые надрезы на тесте и переплести их на банане. Должно получиться что-то вроде косички. Яйцо взбить, обмазать тесто и отправить в духовку. Готовую выпечку посыпать сахарной пудрой.

Сахарная лепешка

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 130 г, вода – 200 мл, сливочное масло – 50 г, растительное масло – 50 г, яйца – 3 шт., сахар – 5 ст. ложек, соль – щепотка, корица – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Воду вскипятить, добавить сливочное и растительное масло. Когда масло в воде растает, снять с огня, добавить муку и щепотку соли, размешать. Постепенно ввести в тесто яйца, не торопясь перемешать. Противень застелить пергаментом, смазать растительным маслом, выложить тесто, разровнять. Сверху тщательно присыпать сахаром и корицей. Выпекать около 20 минут при температуре 180°С.

Ранее мы рассказывали о том, какие три блюда можно приготовить из куриных крылышек.