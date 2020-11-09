Похороны Жванецкого: появилось видео с закрытой церемонии на Новодевичьем кладбище в Москве

Коллекционный коньяк «Жванецкий» передали Всемирному клубу одесситов в память о писателе (фото) «На коньяке я могу выдать две-три мысли в час», — писал Михаил Жванецкий. Побывав в 2014 году в совсем еще тогда молодом Музее коньячного дела им. Шустова, Жванецкий написал так: «Музею моего напитка…». С тех пор в Музее хранится табличка с его текстом о коньяке. ПОДРОБНЕЕ

Михаил Жванецкий – это наше одесское все и навсегда! Я пришел к этой мысли, возвращаясь вчера из Всемирного клуба одесситов. На следующий день после смерти Великого писателя и сатирика члены клуба, не договариваясь, собрались в его стенах, чтобы почтить память Михаила Жванецкого, вспомнить о встречах, разговорах и совместных посиделках с ним за рюмкой коньяка. ПОДРОБНЕЕ