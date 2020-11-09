Похороны Жванецкого: появилось видео с закрытой церемонии на Новодевичьем кладбище в Москве

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили известного писателя и сатирика, Почетного гражданина Одессы Михаила Жванецкого.
Церемония прощания и похороны были закрытыми для широкого круга поклонников таланта Жванецкого. Присутствовали только близкие люди.
Однако появилось видео с похорон, пишет Телеграм-канал Pavlovsky News.
Напомним, известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.
В Одессе в связи со смертью Жванецкого объявили день траура.
Читайте также:
Мише – мир: светлой памяти Михаила Жванецкого
Михаил Жванецкий – это наше одесское все и навсегда!
Коллекционный коньяк «Жванецкий» передали Всемирному клубу одесситов в память о писателе (фото)