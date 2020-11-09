Похороны Жванецкого: известного одессита похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве (фото)

Известного сатирика и писателя, почетного гражданина Одессы Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Об этом сообщает российская “Экспресс-газета“.

Отмечается, что похороны проходили в режиме секретности, а вход на кладбище охраняли военные.

Ранее сообщалось, что публичная церемония прощания со Жванецким не состоялась по инициативе его родственников, которые мотивировали это коронавирусом.

Напомним, известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

В Одессе в связи со смертью Жванецкого объявили день траура.

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