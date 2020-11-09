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Коллекционный коньяк «Жванецкий» передали Всемирному клубу одесситов в память о писателе (фото)

Коллекционный коньяк «Жванецкий» передали Всемирному клубу одесситов в память о писателе (фото)

«На коньяке я могу выдать две-три мысли в час», — писал Михаил Жванецкий. Побывав в 2014 году в совсем еще тогда молодом Музее коньячного дела им. Шустова, Жванецкий написал так: «Музею моего напитка…». С тех пор в Музее хранится табличка с его текстом о коньяке.

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Но и это еще не все. Тогда же была поставлена на выдержку бочка с молодым коньячным спиртом, заложенная в честь визита писателя.

А уже в 2015 году Одесский коньячный завод выпустил первый в Украине коньяк в честь Михаила Жванецкого. Он так и именовался: «Жванецкий». И, конечно же, на этикетке был изображен знаменитый портфель писателя.

В купаж именного коньяка входили только собственные коньячные спирты предприятия.

Специалисты утверждали: благодаря своему происхождению такой коньяк отличается ярким одесским характером, ведь вместе с местным виноградом впитывает в себя соки этой земли. Коньяк «Жванецкий» позиционировался как «яркий коньяк для ярких людей».

Как сообщил директор Музея коньячного дела Сергей Дяченко, в эти дни, когда Одесса прощается со своим Михал Михалычем, Одесский коньячный завод передал Всемирному клубу одесситов, чьим неизменным президентом был Михаил Жванецкий, 10 коллекционных бутылок теперь уже редкого коньяка «Жванецкий».

В послании к коньяку Сергей Дяченко написал: «Всемирному Клубу Одесситов — с уважением от Музея Шустова: Это потеря потерь. Очень Жаль. Примите от нас 10 коллекционных бутылок коньяка с гордым названием «ЖВАНЕЦКИЙ». Посидите за Михал Михалыча… И одну обязательно оставьте в Клубе на видном месте. Это — Его»…

Жванецкий и коньяк

Жванецкий оставил свой автограф на бочке с коньяком

бочка с коньяком Жванецкий

бутылки с коньяком Жванецкий

Напомним, известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

Сегодня, 9 ноября, Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Также читайте: Михаил Жванецкий – это наше одесское все и навсегда!

Фото из архива Одесского Музея коньячного дела им. Шустова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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