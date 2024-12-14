Погибший под Бахмутом военный из Одесской области награжден орденом «За мужество»

Как сообщили в Болградской райгосадминистрации, 11 декабря 2024 года в Черноморском городском совете орден Александра вручили его жене Елене.

Читайте также: Военный командир из Одесской области получил почетную награду

«Наши отважные и мужественные Герои навсегда останутся в памяти земляков и истории страны. Ведь они борются за нас, за жизнь и свободу, возможность для миллионов украинцев быть со своими родными в своем доме. Слава нашим Героям!», – отмечается в сообщении.

По информации Бессарабского поселкового совета, Александр Унгурян – уроженец села Серпневого Тарутинской громады Болградского района. Когда началась война, он вместе с семьей жил в Черноморске, откуда и был мобилизован на военную службу. Служил в инженерно-саперном взводе 3-го аэромобильного батальона в Донецкой области.

Александр Унгурян погиб 20 августа 2024 года в результате минометных обстрелов вблизи города Бахмута. Ему был всего 41 год.

Другие новости Одессы по теме: