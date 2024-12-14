Загиблого під Бахмутом військового з Одеської області нагороджено орденом «За мужність»

Як повідомили у Болградській райдержадміністрації, 11 грудня 2024 року у Чорноморській міській раді орден Олександра вручили його дружині Олені.

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«Наші відважні та мужні Герої назавжди залишаться у пам’яті земляків та історії країни. Адже вони борються за нас за життя та свободу, можливість для мільйонів українців бути зі своїми рідними у своєму домі. Слава нашим Героям!», – наголошується у повідомленні.

За інформацією Бессарабської селищної ради, Олександр Унгурян – уродженець села Серпневого Тарутинської громади Болградського району. Коли почалася війна, він разом із сім’єю жив у Чорноморську, звідки й був мобілізований на військову службу. Служив в інженерно-саперному взводі 3-го аеромобільного батальйону на Донеччині.

Олександр Унгурян загинув 20 серпня 2024 року внаслідок мінометних обстрілів поблизу міста Бахмута. Йому був лише 41 рік.

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