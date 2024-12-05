На фронте погиб известный музыкант из Одессы

О гибели музыканта сообщила у себя в Instagram украинская певица Лавика (Любовь Юнак).

По ее словам, Юрий Мелофон погиб 2 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания.

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Лавика также рассказала, что знакома с Юрием с 2012 года. Они вместе создавали ремиксы на ее песни, получившие популярность среди слушателей. И хотя их музыкальное сотрудничество прекратилось, дружба оставалась сильной, и Юрий всегда поддерживал Лавику в трудные времена.

«В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил, что нужно по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре.

Юра так много делал добрых дел и даже находясь на фронте всегда писал первым, спрашивал как состояние и как дела, а когда погиб мой брат – он агитировал весь свой батальон заходить в «Дію» и предать огласке мою петицию, чтобы собрать голоса. Просил не сдаваться в этом деле, ведь «брат боролся, и ты сражайся» Последнее сообщение было с поздравлением меня с Днем Рождения. После был его сбор, который мы закрыли.

А теперь его нет…»,

– пишет певица.

Известно, что, помимо сотрудничества с Лавикой музыкант писал собственные песни, а также ремиксировал треки групп Latexfauna и «Скрябин».

После начала полномасштабного вторжения Юрий Мелофон сначала занялся волонтерской деятельностью, в частности, помогал возить воду в Николаев, а затем присоединился к 35-й бригаде ВСУ.

Погибшему бойцу-музыканту было 39 лет. У него осталась семья – жена и четырехлетний сын.

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