«До последнего вздоха защищал Украину»: на войне погиб стрелок из Измаила

Скорбную весть сообщил накануне у себя в Facebook городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

«При выполнении боевого задания по защите нашей Родины от российской военной агрессии погиб стрелок-помощник гранатометчика, солдат Валерий Александрович Степанов», – сообщил он.

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Андрей Абрамченко также рассказал, что Валерий Степанов родился в Измаиле. Он был младшим сыном в многодетной семье, и после окончания школы пошел работать, поскольку нужно было помогать родителям. Он работал везде, где была потребность в его умелых руках, а свободное время отдавал плотничеству.

Мать Валерия умерла четыре года назад, а отец из-за состояния здоровья нуждался в помощи. Однако в этом году он пошел защищать родную землю от российских оккупантов.

«Вечная слава и вечная память Украинскому Воину, который до последнего вздоха защищал родную Украину и право каждого из нас на мирное и свободное будущее!», – пишет городской голова Измаила.

Погибшего солдата похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище. Время и место прощания в громаде не уточнили.

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