Одесская область: в Черноморске проводили в последний путь сапера, погибшего под Бахмутом

Ночная атака на Одесчину: погиб 54-летний мужчина – прокуратура В результате вражеской атаки в ночь на воскресенье, 17 декабря 2023 года, погиб 54-летний житель Одесского района, а его дом полностью разрушен. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, день 662: минус 16 «шахедов» и 1250 оккупантов Сегодня, в воскресенье, 17 декабря 2023 года, начались шестьсот шестьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам, сообщает в своей традиционной утренней сводке Генштаб ВСУ. ПОДРОБНЕЕ