Одесская область: в Черноморске проводили в последний путь сапера, погибшего под Бахмутом

Одесская область потеряла еще одного защитника Украины, героически сражавшегося с коварным врагом: на фронте погиб сапер Александр Унгурян.
Грустное известие о невосполнимой потере сообщили в Тарутинском сельском совете.
Александр Унгурян – уроженец села Серпневого Тарутинской громады Болградского района. Он погиб 20 августа вблизи Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои с рашистскими захватчиками. Бойцу был 41 год.
Прощание с Героем состоялось сегодня, 17 декабря, в городе Черноморске, где жил погибший.
«Одесщина и Украина снова потеряли своего верного сына, героически сражавшегося с коварным врагом.
Тарутинская громада Болградского района выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего Земляка и Героя.
Вечная и светлая память Герою Защитнику Украины. Низкий поклон.
ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ!!!»,
– говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 16 декабря в Сафьяновской громаде встречали живым коридором погибшего жителя села Первомайского Измаильского района Геннадия Иванова.
А в Килийской громаде объявляли День траура по погибшему защитнику Олегу Абгашу.