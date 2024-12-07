Памяти героя Украины с позывным Chefache

На ренийской Аллее славы — 24 портрета. Самому старшему защитнику Степану Чобану было 58 лет. Когда началась широкомасштабная война, он, военный летчик, уже был на заслуженном отдыхе, но решил вернуться в строй.

Во время атаки на военный аэродром под Кропивницким Степан Чобану, пилот Су-27, поднял самолет в небо и отвлек на себя вражескую авиацию, что позволило вывести из-под огня другие самолеты. Пилот погиб в неравном бою. Ему присвоено звание Героя Украины.

Нельзя не обратить внимание на позывной Степана Чобану — Chefache, что в переводе с молдавского означает «что делаешь?». Жители села Долинское, откуда родом наш герой, приветствуют друг друга именно таким вопросом (вместо «как дела»). Здесь уважают тех, кому всегда есть что ответить. Они — люди дела.

Самый молодой в небесном войске — Станислав Топала, ему было всего 19 лет. После окончания школы Стас решил стать профессиональным военным и поступил в училище. Через несколько месяцев началась широкомасштабная война. Станислав погиб во время защиты Мариуполя, на улицах города.

Юного воина похоронили местные жители — прямо во дворе многоэтажного дома. Документы, которые были обнаружены у погибшего, люди выложили в социальные сети — так семья узнала, что Станислав похоронен на оккупированной территории. Родители сделали почти невозможное, настояв на эксгумации, и похоронили сына в родном городе. Учительница юного героя Тамара Ткачук написала о нем документальную повесть, в которой приведены и рассказы жителей оккупированного Мариуполя.

Именами Степана Чобану и Станислава Топала названы улицы в Рени.

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