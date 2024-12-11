Военный командир из Одесской области получил почетную награду

За выдающиеся успехи и личную храбрость, проявленные во время боев на Бахмутском и Часовярском направлениях, житель села Павловка Болградского района Олег Моржевский награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.
Об этом сообщает Болградская районная госадминистрация со ссылкой на 56-ю отдельную мотопехотную Мариупольскую бригаду.
Олегу Моржевскому всего 24 года, однако мужчина уже три с половиной года служит в Вооруженных Силах Украины. Сейчас командует минометом. Действовать приходится в непосредственной близости к врагу, иногда надо даже брать в руки автоматы и действовать как обычная пехота.
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По словам военнослужащего, работа командира требует многих навыков, среди которых главные — холодный ум и абсолютное знание оружия.
Награду, врученную командиром бригады, боец считает отличием всего расчета, ведь любой успех в бою — общий результат. На счету минометного расчета младшего сержанта Моржевского много успешных боев на самых горячих участках фронта.
Дома Олега ждут семья и девушка. В будущем он планирует работать в правоохранительных органах, поэтому заочно учится на юриста.
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