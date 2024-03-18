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Їх вбила росія: в Одесі попрощалися із Сергієм Тетюхіним, колишнім заступником мера

Їх вбила росія: в Одесі попрощалися із Сергієм Тетюхіним, колишнім заступником мера

У понеділок, 18 березня, в Одесі провели в останній путь Сергія Тетюхіна. Того фатального дня, 15 березня, він примчав рятувати людей, але російська ракета забрала його життя і ще 20 людей.

Нагадаємо, 15 березня 2024 року російські агресори двічі вдарили по Одесі балістичними ракетами. Удар припав на курортну зону і приватний сектор одеського узбережжя. Серед  загиблих колишній заступник Труханова, керівники Нацполіції.

Сергій Тетюхін був шанованим міським чиновником в Одесі. Він не був замішаний у скандалах і корупції, і його відхід з посади заради служби в ЗСУ був зустрінутий оплесками.

Тетюхін зробив великий внесок у розвиток міста, включно з транспортною інфраструктурою, оптимізацією міського простору і міжнародним співробітництвом. Він також був патріотом України і 2023 року приєднався до Сил оборони.

Транспортна інфраструктура:

  • Оснащення міста комунальною технікою, автобусами, автовишкою.
  • Реалізація проєкту «Безпечна вулиця»: підсвічені переходи, антипаркувальні стовпчики, круговий рух на перехрестях, велосмуги, острівці безпеки.
  • Ремонт вулиці Черняховського, що перетворив її на сучасну європейську магістраль.

Оптимізація міського простору:

  • Розробка і впровадження програми «Затишний двір».
  • Створення нових парків і зон відпочинку.
  • Реконструкція та модернізація об’єктів соціальної інфраструктури.

Міжнародне співробітництво:

  • Залучення інвестицій у міські проєкти.
  • Зміцнення партнерських відносин із зарубіжними містами.
  • Розвиток культурних та економічних зв’язків.

Одеська міська рада, мер міста Геннадій Труханов і багато інших висловили глибокі співчуття у зв’язку із загибеллю цієї світлої людини і хорошого друга.

— Багато років життя Сергій віддав нашому місту й одеситам. Він був ефективним управлінцем, зробив чимало корисного для Одеси і міг зробити ще. Але прийняв для себе рішення обрати шлях захисту України. Дякую Сергію за все! Світла пам’ять!, — сказав мер Одеси Геннадій Труханов. У 2023 році він склав повноваження і вступив до лав ЗСУ.

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Фото: мерія міста

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