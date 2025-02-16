Как сообщает Подольская городская громада, Вадим Владимирович Халаим родился 23 декабря 1992 года в селе Песчаное Балтской территориальной громады Одесской области. Учился в сельской школе, а затем, после переезда семьи в Подольск, продолжил получать образование в первой школе (лицей №7). Работал на разных предприятиях, а также за границей.

«К сожалению, война разделила жизнь Защитника, как и миллионов украинцев, на «до» и «после». Мужественный и несокрушимый воин встал на защиту родной Украины. Воевал на самых горячих участках фронта – Донецком и Херсонском направлениях. Демонстрируя смелость, решительность и храбрость, он четко выполнял поставленные перед ним боевые задания», – рассказали в громаде о своем земляке.

Отец Вадима – Владимир Халаим – также героически погиб 26 января 2024 года, защищая Украину от российских оккупантов.

О прощании с Героем говорится в видеосюжете телекомпании «ПЕТ»:

Как сообщала «Одесская жизнь», улицу Среднюю в Одессе назовут в честь Александра Свища – воина 3-й отдельной штурмовой бригады, который погиб, защищая Украину.

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