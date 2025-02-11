О боевом пути воина рассказали в пресс-службе Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

С первых дней полномасштабного вторжения он вместе с побратимами защищал морские границы Украины. Во время очередной вражеской атаки Илья до последнего вел огонь, прикрывая своих побратимов. Он действовал мужественно и решительно, не отступая перед врагом, пока другие бойцы занимали безопасные и выгодные позиции. Его смелость и самопожертвование дали шанс другим выжить. Илья выполнил свой долг, но смертельное ранение оборвало его жизнь.

Илья Грищенко родился в 1994 году в многодетной семье в Измаиле. С детства мечтал о море, а также искренне увлекался спортом — прежде всего, легкой атлетикой.

После школы поступил в Одесскую национальную академию связи им. А.С. Попова, однако после третьего курса взял академический отпуск и в 2020 году подписал контракт и присоединился к Морской охране. Начинал службу мотористом-рулевым на малом катере «Галия», а затем стал старшим мотористом-рулевым уже на другом катере.

«Его кредо было простое, но сильное: «Справимся, сделаем». Он был не только военным, но и воином с большим сердцем — всегда поддерживал, помогал, умел подбодрить в самые сложные времена», — вспоминают побратимы Ильи.

Почтить память воина пришли родные, друзья, побратимы и жители города. Защитника похоронили со всеми воинскими почестями.