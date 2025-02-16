Як повідомляє Подільська міська громада, Вадим Володимирович Халаїм народився 23 грудня 1992 року в селі Піщане Балтської територіальної громади Одеської області. Навчався у сільській школі, а потім, після переїзду сім’ї до Подільська, продовжив здобувати освіту у першій школі (ліцей №7). Працював на різних підприємствах та за кордоном.

«На жаль, війна розділила життя Захисника, як і мільйонів українців, на «до» та «після». Мужній та незламний воїн став на захист рідної України. Воював на найгарячіших ділянках фронту – Донецькому та Херсонському напрямках. Демонструючи сміливість, рішучість та хоробрість, він чітко виконував поставлені перед ним бойові завдання», – розповіли у громаді про свого земляка.

Батько Вадима – Володимир Халаїм – також героїчно загинув 26 січня 2024 року, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про прощання з Героєм йдеться у відеосюжеті телекомпанії «ПЕТ»:

Як повідомляло «Одеське життя», вулицю Середню в Одесі назвуть на честь Олександра Свища – воїна 3-ї окремої штурмової бригади, який загинув, захищаючи Україну.

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