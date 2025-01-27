Трагическую новость сообщили в горсовете Подольска.

Сергей Негруль родился 10 февраля 1982 года в городе Подольск. После окончания Новоселовской школы выбрал профессию помощника машиниста, которую получил в Жмеринском высшем профессиональном училище. Работал в Подольском локомотивном депо, а потом в охранной организации.

С 2014 года он стал на защиту родной земли, когда российские оккупанты начали вооруженную агрессию на Востоке. Сергей был среди тех, кто героически держал оборону Донецкого аэропорта.

В 2016 году он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины и продолжил борьбу за независимость и территориальную целостность Украины. Во время полномасштабного вторжения российской федерации на Украину Защитник воевал на самых горячих направлениях: Донецком и Харьковском. Его боевые тропы пролегали через такие населенные пункты как: Антрацит, Попасная, Марьинка, Кураховское, Купянск.

У военного осталось трое детей: два сына, 22 и 14 лет и девятилетняя дочь. Его старший сын продолжает защищает Украину в рядах ВСУ.

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