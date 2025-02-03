Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Килийской громады Вячеслав Чернявский.
Солдат Абросимов Олег Николаевич погиб 15 мая 2024 во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Соловьево Покровского района Донецкой области. Герою навсегда останется 52 года.
“Он отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Светлое воспоминание о нашем земляке — Герое навсегда останется в наших сердцах. Ни в коем случае не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе”, — написал Килийский городской голова.
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