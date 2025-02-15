56-летний ветеран Афгана Сергей Бабиченко из села Петровка Любашевской громады ушел на фронт в марте 2022-го.

Мужчина пошел добровольцем, чтобы защищать свою семью и родной край, хорошо зная, что такое война. Ведь в молодости он прошел через войну в Афганистане.

Сергей около полутора лет прослужил в Афгане водителем-связным армейского грузовика. Выполняя боевые задания, он многому научился, в том числе и виртуозно передвигаться по «нашпигованным» минам афганским дорогам.

Демобилизовался Сергей в 90-м. Женился на любимой Татьяне, которая подарила ему сына Максима и дочь Валентину. К сожалению, жены уже нет в живых.

Тот военный опыт пригодился ветерану Сергею Бабиченко спустя три десятилетия, уже на нынешней войне. Теперь он доставляет горючее на передовую. За «наливниками» регулярно охотятся вражеские дроны и артиллерия, да и украинские дороги не менее угрожающие, чем когда-то были афганские, так как таят в себе опасные «гостинцы».

На нынешней войне Сергей Бабиченко сначала служил в Кривом Роге, транспортируя горючее в расположение бригад, освобождавших Николаевщину и Херсонщину. Сейчас он обеспечивает жизнеспособность боевой техники подразделений, удерживающих южные рубежи.

Воин рассказал, что в первую очередь заправляют отечественные «ольхи», «ивы», «торнадо», импортные «хаймарсы», трофейные тяжелые реактивные системы залпового огня, в частности «сонцепеки», зенитно-ракетные комплексы.

Говорит, слышал, что кроме него в подразделении воюет еще один «афганец», с Балтщины, но встретиться с ним пока не пришлось.

Иногда отец видится на фронте с сыном Максимом, воюющим в рядах 38-й отдельной бригады морской пехоты. В ряды ВСУ юноша направился вслед за отцом, в апреле 2022-го. После военной подготовки, пройдя испытания и провозгласив клятву на верность Отчизне, он надел берет морпеха. С тех пор громит врага, ныне – на самом горячем Покровском направлении.