Новости Одессы и Одесской области

Под завалами разрушенного дома в Одессе нашли тело восьмой жертвы

Под завалами разрушенного дома в Одессе нашли тело восьмой жертвы

Число жертв от попадания русского дрона в многоэтажку увеличилось до восьми. Но жертв может быть больше, разбор остатков дома еще продолжается.

Ночью, 2 марта 2024 года, во время российской атаки беспилотниками, был разрушен подъезд девятиэтажки в спальном районе Одессы. Разрушены 18 квартир. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Уже вечером они сообщили, что обнаружено тело восьмой жертвы.

Сейчас известно о восьми погибших и восьми раненых. Среди погибших трехлетний мальчик и двухмесячный младенец. Среди раненых также маленькая девочка.

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Российские власти и пропагандисты пытаются переложить вину на украинские ПВО. Мол, в дом попала зенитная ракета. Почему россияне снова врут, мы рассказали в материале: Появилось видео попадания дрона в одесский дом: оно опровергает российскую ложь (видео)

Также «Одесская Жизнь» рассказывала, как служебные собаки помогают спасателям разыскивать среди завалов погибших и раненых.

Не обошлось в этот раз и без родственных трагедий: среди погибших есть мамочка и ее младенец. Когда их тела обнаружили , ребенок находился в объятиях матери.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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