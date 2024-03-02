Новости Одессы и Одесской области

Трагическая ночь на 2 марта в Одессе: что рассказали спасатели (фоторепортаж) (ОБНОВЛЕНО)

Трагическая ночь на 2 марта в Одессе: что рассказали спасатели (фоторепортаж) (ОБНОВЛЕНО)

Ночь на 2 марта 2024 года стала трагической в Одессе: вражеский дрон разрушил часть жилого дома, есть погибшие и пострадавшие, под завалами еще могут находиться люди.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки, сообщают в областном управлении ГСЧС.

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По информации ГСЧС, по состоянию на 07:00 утра спасены 7 пострадавших, обнаружены тела 2-х погибших.

Сейчас на месте проводятся работы по разбору завалов и поиску людей. Работают психологи. К поискам привлечены кинологи. Развернут пункт обогрева.

Также сообщается, что от ГСЧС привлечены 20 единиц техники и 91 спасатель.

Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж от спасателей:

Последствия атаки на Одессу 2 марта 2024, ГСЧС

«Одесская жизнь» готовит видеоматериал по теме.

ОБНОВЛЕНО: По пловам главы Одесской ОВА Олега Кипера, на 8:00 спасателям удалось достать из-под завалов мужчину – он жив. Предварительно, в момент попадания вражеского дрона он находился в подвале. Мужчина в сознании, сейчас его осматривают медики.

ОБНОВЛЕНО 10:48:

Как стало известно, число жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек: только что спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного погибшего.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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