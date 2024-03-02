Трагическая ночь на 2 марта в Одессе: что рассказали спасатели (фоторепортаж) (ОБНОВЛЕНО)

Ночь на 2 марта 2024 года стала трагической в Одессе: вражеский дрон разрушил часть жилого дома, есть погибшие и пострадавшие, под завалами еще могут находиться люди.
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки, сообщают в областном управлении ГСЧС.
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По информации ГСЧС, по состоянию на 07:00 утра спасены 7 пострадавших, обнаружены тела 2-х погибших.
Сейчас на месте проводятся работы по разбору завалов и поиску людей. Работают психологи. К поискам привлечены кинологи. Развернут пункт обогрева.
Также сообщается, что от ГСЧС привлечены 20 единиц техники и 91 спасатель.
Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж от спасателей:
«Одесская жизнь» готовит видеоматериал по теме.
ОБНОВЛЕНО: По пловам главы Одесской ОВА Олега Кипера, на 8:00 спасателям удалось достать из-под завалов мужчину – он жив. Предварительно, в момент попадания вражеского дрона он находился в подвале. Мужчина в сознании, сейчас его осматривают медики.
ОБНОВЛЕНО 10:48:
Как стало известно, число жертв российской атаки по Одессе увеличилось до трех человек: только что спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного погибшего.
Поисково-спасательная операция продолжается.