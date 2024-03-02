Під завалами зруйнованого дома в Одесі знайшли тіло восьмої жертви

Вночі, 2 березня 2024 року, під час російської атаки беспилотниками, був зруйнований під’їзд дев’ятиповерхівки в спальному районі Одеси. Зруйновано 18 квартир. Рятівники досі розбирають завали. Вже ввечері вони повідомили, что знайдено тіло восьмої жертви.

Наразі, відомо про вісьмох загиблих та вісьмох поранених. Серед загиблих трирічний хлопчик та двомісячне немовля. Серед поранених також є маленька дівчинка.

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Російська влада та пропагандисти намагаються перекласти провину на украиїнські ППО. Мовляв, в будинок влучила зенітна ракета. Чому росіяни знову брешуть, ми росповіли в матеріалі: З’явилося відео влучення дрона до одеському дому: воно спростовує російську брехню (відео)

Також “Одеське Життя” розповідало, як службові собаки допомогають рятівникам розшукувати серед завалів загиблих та поранених.

Не обійшлося цього разу і без родинних трагедій: серед загиблих є матуся та її немовля. Коли їх тіла знайшли, дитина знаходилася в обіймах матері.