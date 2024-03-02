Появилось видео попадания дрона в одесский дом: оно опровергает российскую ложь (видео)

Российские агрессоры в очередной раз убили множество мирных украинцев, маленьких детей, еще больше людей лишились жилья и здоровья. И у них хватает наглости обвинять в случившемся украинскую противовоздушную оборону.

Враг цинично заявляет, что подъезд был разрушен после попадания в него зенитной ракеты защитников одесского неба. Но видео, которое публикует телеграм-канал “Одесской Жизни” эту ложь опровергает. На нем видно и слышно, как ударный беспилотник летит низко над домами, а потом врезается в один из них.

Главным рупором российских пропагандистов и спецслужб в Одессе является анонимный телеграм-канал “ТО”.

Его авторы с момента начала войны не написали ни одного правдивого слова о войне и ее проявлениях в Одессе. Это там про каждый российский прилет в одесские жилые дома пишут, что украинцы бомбят сами себя. Или хуже того, говорят, что погибшие мирные жители были нацистами, а разрушенный дом штабом. Они же несли чушь про биолаборатории ЦРУ в Одессе и то, что раненых воинов ВСУ “разбирают на органы” для жителей западных стран.

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Сейчас россия атакуют Одессу прежде всего дронами камикадзе “Шахед 131/136”, разработанными и произведенными в Иране. В россии, чтобы скрыть поставки из исламской диктатуры, пишут на них собственное название — “герань-2”.

Так вот, администратор вражеского канала “ТО” любя называет их “гераньками”. Он любит эти орудия смерти, в восторге от них. Будто это действительно цветок, который должен стоять на окнах одесситов. Но обожаемые “гераньки” российского пропагандиста несут в Одессу только смерть и разрушения. И потому удивляют одесситы, которые читают этот канал и верят лжи, которая там публикуется. Верят человеку, называющего направленные против них самих, и их детей, орудия убийства уменьшительно-ласкающим словом “геранька”

Напомним, что ночью 2 марта 2024 года российская федерация атаковала Одессу дронами-камикадзе. Один из них разрушил подъезд высотного жилого дома. По состоянию на 15:00 известно о 4 погибших (в том числе двухлетний мальчик), 8 раненых. Неизвестной остается судьба 11 жителей дома. Разбор завалов продолжается.