Под завалами в Одессе нашли тело ребенка (видео)

В Одессе продолжается поисково-спасательная операция на месте попадания российского ударного дрона в жилой многоэтажный дом. Спасатели достали из-под завалов тело маленького ребенка.
По информации генерального прокурора Украины Андрея Костина, по состоянию на 11:00 часов стало известно о трех погибших. Среди погибших один ребенок.
⚡В Одесі рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло людини. За попередньою інформацією з офісу генпрокурора України, тіло належить дитині 3-5 років.
Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, що вночі на 2 березня Одеса була атакованою з повітря, в результаті чого сталося руйнування під’їзду багатоповерхівки. Під завалами знаходяться люди, в тому числі діти.
Опубликовано Одеське життя Суббота, 2 марта 2024 г.
При этом данные о возрасте погибшего ребенка расходятся: одни СМИ и Телеграм-каналы пишут, что погиб 3-месячный Тимофей, а другие – что ребенок, чье тело нашли под завалами – 2021 года рождения.
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Официального подтверждения этой информации пока нет. Но, судя по обнародованным ГСЧС фото, погибшему ребенку явно больше 3-х месяцев.
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Напомним, во время воздушной атаки в ночь на субботу, 2 марта 2024 года, в Одессе разрушен подъезд жилой многоэтажки, есть погибшие и раненые.
Спасательная операция продолжается.
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